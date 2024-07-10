Сборная Аргентины уверенно одолела Канаду в полуфинале Копа Америка: видео

Национальная команда Аргентины обыграла сборную Канады и стала первым финалистом Кубка Америки-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Копа Америка-2024, 1/2 финала
Аргентина – Канада – 2:0
Голы: Альварес, 22, Месси, 51
"Альбиселесте" повели в счете в середине первой половины. Забитым мячом отличился Альварес. Нападающий после передачи Де Пауля из глубины выскочил на свидание с Крепо и хладнокровно обыграл голкипера.
Удвоили преимущество аргентинцы на старте второго тайма. После прорыва правым флангом с мячом на линии штрафной оказался Фернандес и пробил низом. А перед вратарем Месси в хоккейном стиле удачно подставил ногу и закончил голевое молчание на турнире.
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" теперь оформил 109 голов в футболке национальной команды. Чемпион мира провел за сборную Аргентины 186 матчей. Дебютировал он за "альбиселесте" еще в августе 2005 года.
Аргентина стала первым финалистом Копа Америка. Второй участник решающего поединка определится в ночь на четверг. В рамках 1/2 финала сборная Колумбии встретится с национальной командой Уругвая.
К слову, накануне Испания обыграла сборную Франции в полуфинале Евро-2024.
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