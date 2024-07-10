Сборная Аргентины уверенно одолела Канаду в полуфинале Копа Америка: видео

Копа Америка-2024, 1/2 финала

Аргентина – Канада – 2:0

Голы: Альварес, 22, Месси, 51

"Альбиселесте" повели в счете в середине первой половины. Забитым мячом отличился Альварес. Нападающий после передачи Де Пауля из глубины выскочил на свидание с Крепо и хладнокровно обыграл голкипера.

Удвоили преимущество аргентинцы на старте второго тайма. После прорыва правым флангом с мячом на линии штрафной оказался Фернандес и пробил низом. А перед вратарем Месси в хоккейном стиле удачно подставил ногу и закончил голевое молчание на турнире.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" теперь оформил 109 голов в футболке национальной команды. Чемпион мира провел за сборную Аргентины 186 матчей. Дебютировал он за "альбиселесте" еще в августе 2005 года.

Аргентина стала первым финалистом Копа Америка. Второй участник решающего поединка определится в ночь на четверг. В рамках 1/2 финала сборная Колумбии встретится с национальной командой Уругвая.