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Сборная Аргентины стала вторым полуфиналистом Мундиаля после победы над Нидерландами

Фото: "Альбиселесте" с боями прорвались в 1/2 финала ЧМ-2022 (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Аргентины в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022 переиграла сборную Нидерландов по пенальти после потери победы в основное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, 1/4 финала

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пенальти – 3:4)

Голы: Вегхорст, 83, 90+11 – Молина, 35, Месси, 73 (пенальти)

"Альбиселесте" взяли мяч под контроль со стартовых минут. "Оранжевые" не слишком сопротивлялись, готовясь играть вторым номером. Несмотря на территориальную инициативу, аргентинцы организовали первый момент только на 22-й минуте – Месси пробил выше ворот после прохода.

А на 35-й латиноамериканская сборная вышла вперед. Тот же Месси обыграл Аке и выдал пас на ход Молинеи. Тот воспользовался выходом сам на сам с кипером сполна, пробив под Ноппертом – 0:1.

Еще до перерыва сборная Аргентины могла закрепить собственное преимущество. Месси снова вскружил голову Аке, но пробил в руки вратарю. А после более или менее спокойного начала второго тайма Лео на 63-й минуте едва не забил со штрафного – мяч просвистел над правой девяткой.

Семикратный обладатель "Золотого мяча" и, казалось, похоронил последние надежды Нидерландов на положительный результат. Акунья подключился к атаке, ложным замахом обыграл Дюмфриса и упал после контакта с защитником – пенальти. К отметке подошел Месси и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Однако "оранжевые" не сдались. На 83-й минуте Бергейс выполнил диагональ с правого фланга на Вегхорста, который головой направил мяч точно в дальний угол – 1:2. А дальше они полетели вперед за камбэком.

Тот же Бергейс сначала попал в защитника с нескольких метров, а затем попал в стенку со стандарта в полукруге штрафной. Большое желание вернуться в игру даже мешало нидерландцам. Но в последней атаке они все же забили – Копмайнерс вместо удара со штрафного отдал пас Вегхорсту, а тот с близкого расстояния пробил мимо Мартинеса.

Овертайм лучше удался "альбиселесте". Подопечные Лионеля Скалони держали в напряжении "оранжевых", особенно в финальные 15 минут. Но ни Лаутаро, ни Фернандес, ни Ди Мария переиграть Нопперта не сумели, так что дело перешло к серии пенальти.

Там Эмильяно Мартинес сразу взял удары ван Дейка и Бергейса. Его партнеры по команде – Месси, Паредес, Монтьель – были точными. Но затем промахом вернул интригу Фернандес. Однако Лаутаро Мартинес принес победу Аргентине.

К слову, ранее сборная Бразилии сенсационно вылетела из ЧМ-2022 после поражения хорватам.

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