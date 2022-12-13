Сборная Аргентины разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, 1/2 финала

Аргентина – Хорватия – 3:0

Голы: Месси, 34 (пенальти), Альварес, 39, 69

Начали команды очень осторожно. "Альбиселесте" вообще отказались от контроля мяча в пользу балканцев на стартовом отрезке. Однако сборная Хорватии, как и Аргентина, в основном обходилась без обострения ситуации.

Как следствие, к забитому мячу привело банальный заброс вперед. Альварес после передачи из глубины убежал на свидание с кипером, перебросил мяч через него и упал после столкновения. Арбитр Орсато уверенно назначил одиннадцатиметровый, хотя каждый последующий повтор заставлял все сильнее сомневаться в наличии фола.

К отметке подошел Месси и мощным выстрелом под перекладину не оставил Ливаковичу ни единого шанса парировать мяч. А через пять минут аргентинцы забили во второй раз – Альварес после углового хорватов протянул мяч из собственной половины и после серии рикошетов протолкнул сферу мимо вратаря.

Перед перерывом команды обменялись моментами. Удар Макаллистера головой после подачи углового парировал Ливакович. Прострел же Юрановича с правого фланга едва не залетел в ворота, но Эмильяно Мартинес держал ситуацию под контролем.

На старте второго тайма Златко Далич попытался изменить ход событий, выпустив трех новых исполнителей. Сборная Хорватии вроде бы взяла мяч под контроль. Однако никаких дивидендов из территориальной инициативы фактически не получила.

Аргентинцы в свою очередь грамотно сели в оборону и сделали ставку на молниеносные контрвыпады. Так мог забить Месси, но из пределов штрафной не смог переиграть Ливаковича. Зато полностью реабилитировался на 69-й минуте.

Семикратный обладатель "Золотого мяча" прорвался флангом, дважды накрутил Гвардиола и выложил мяч в сердце штрафной зоны. Уже там передачу лидера сборной ждал Альварес и уверенно пробил в касание мимо голкипера, установив окончательный результат – 3:0!

Фактически финальные 20 минут после этого эпизода превратились в формальность. Аргентинская сборная решила заиграть тех, кто еще на катарском Мундиале не выходил. Балканцы же пытались хотя бы размочить счет, но успеха не добились и сразятся за бронзовые медали. Тем временем "альбиселесте" будут ждать победителя пары Франция – Марокко в финале.