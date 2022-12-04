Сборная Англии разгромила Сенегал и пробилась в 1/4 финала Мундиаля

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Англия – Сенегал – 3:0

Голы: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Для начала "Три льва" решили взять мяч под контроль. Английская команда захватила инициативу, но особой выгоды из этого получить в стартовые полчаса не сумела. Африканцы тем временем упустили две возможности – Сарр в падении пробил над воротами на подборе, а Диа не сумел переиграть Пикфорда в ближнем бою.

А перед перерывом ударный отрезок удался сборной Англии. На 38-й минуте Беллингем получил пас на входе в штрафную и отпасовал в центр Хендерсону, который был точным. А на третьей добавленной Кейн завершил классную комбинацию с участием того же Беллингема и Фодена.

Добил Сенегал на старте второй половины Сака. Вингер "Арсенала" в одно касание перебросил мяч через вратаря после прострела Фодена между ног Кулибали – 3:0, как следствие.

Итак, последние 30 с лишним минут превратились в формальность. "Львы Теранги" так и не смогли навязать англичанам конкуренцию и фактически не создали ни одного момента, чтобы размочить счет. Более того, Рашфорд на десерт мог забить в четвертый раз, но пробил выше ворот на дальней стойке.

В четвертьфинале ЧМ-2022 "Три льва" встретятся со сборной Франции. Матч на стадионе в Эль-Хауре состоится 10 декабря.