RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собирают личные данные. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в соцсетях

Фото: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в соцсетях (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Украинцы были предупреждены о новых способах сбора личных данных в социальных сетях. Мошенники сообщают якобы о выплатах от государства и просят перейти по сомнительным ссылкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, гражданам приходят фейковые сообщения в разных мессенджерах и социальных сетях. Украинцам посоветовали не доверять подобным сообщениям и не распространять свои данные.

Однако в ЦНС пишут, что если вы все же решите проверить характер или зарегистрироваться на получение выплаты, то следует придерживаться определенных правил.

"Не используйте для этого номер телефона и электронный адрес, которые вы используете в служебной деятельности, для банковских расчетов и других важных действий, а главное - не используйте пароль, который вы используете для других учетных записей или такой, который от него отличается несколькими символами ", - сказано в сообщении.

Если вы укажете данные, которыми постоянно пользуетесь, то злоумышленник легко сможет получить доступ к вашим банковским счетам, страницам в соцсетях, электронной почте.

Фото: примеры мошеннических сообщений (sprotyv.mod.gov.ua)

Как сообщалось ранее, хакеры пытались шпионить за компьютерами органов власти якобы от имени "Укртелекома".

Ранее российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети домов украинцев в одном из приграничных регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкивиплатишахраї