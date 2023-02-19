Собирают личные данные. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в соцсетях

По данным ведомства, гражданам приходят фейковые сообщения в разных мессенджерах и социальных сетях. Украинцам посоветовали не доверять подобным сообщениям и не распространять свои данные.

Однако в ЦНС пишут, что если вы все же решите проверить характер или зарегистрироваться на получение выплаты, то следует придерживаться определенных правил.

"Не используйте для этого номер телефона и электронный адрес, которые вы используете в служебной деятельности, для банковских расчетов и других важных действий, а главное - не используйте пароль, который вы используете для других учетных записей или такой, который от него отличается несколькими символами ", - сказано в сообщении.

Если вы укажете данные, которыми постоянно пользуетесь, то злоумышленник легко сможет получить доступ к вашим банковским счетам, страницам в соцсетях, электронной почте.