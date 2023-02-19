Собирают личные данные. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в соцсетях

Украинцы были предупреждены о новых способах сбора личных данных в социальных сетях. Мошенники сообщают якобы о выплатах от государства и просят перейти по сомнительным ссылкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным ведомства, гражданам приходят фейковые сообщения в разных мессенджерах и социальных сетях. Украинцам посоветовали не доверять подобным сообщениям и не распространять свои данные.
Однако в ЦНС пишут, что если вы все же решите проверить характер или зарегистрироваться на получение выплаты, то следует придерживаться определенных правил.
"Не используйте для этого номер телефона и электронный адрес, которые вы используете в служебной деятельности, для банковских расчетов и других важных действий, а главное - не используйте пароль, который вы используете для других учетных записей или такой, который от него отличается несколькими символами ", - сказано в сообщении.
Если вы укажете данные, которыми постоянно пользуетесь, то злоумышленник легко сможет получить доступ к вашим банковским счетам, страницам в соцсетях, электронной почте.
Как сообщалось ранее, хакеры пытались шпионить за компьютерами органов власти якобы от имени "Укртелекома".
Ранее российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети домов украинцев в одном из приграничных регионов.
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