Собирают "дань" в пользу окупантов. Трех налоговиков обвиняют в госизмене

Трое работников налоговой службы из города Каменка-Днепровская Запорожской области. Сейчас они помогают оккупантам отбирать деньги у населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

"Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

По данным ДБР, после захвата части Запорожской области трое работников налоговой службы предали присяге и добровольно перешли на сторону врага. Они участвовали в незаконном создании так называемой "Каменко-Днепровской налоговой инспекции".

"Двое фигурантов отвечали за перерегистрацию по российскому законодательству местных предприятий и предпринимателей. Также они собирали налоги в пользу оккупационных властей", - добавляют в бюро.

Кроме того, еще одна обвиняемая, бывшая старшая государственная инспектор налоговой инспекции, настойчиво агитировала предпринимателей Каменка-Днепровская получать паспорта РФ и открывать счета в российских банках.

"Также она вела учет и дифференциацию плательщиков, контролировала своевременность уплаты налогов в "кассу" оккупантов", - рассказали в ДБР.

Сейчас фигуранты прячутся на временно оккупированной территории и до сих пор прислуживают захватчикам. Они обвиняются в государственной измене (2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества. Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура.