"Собираюсь побеждать". Байден заявил, что не снимется с выборов

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов в Штатах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сам Байден заявил во время своего выступления перед избирателями.
"Я баллотируюсь и собираюсь снова победить, - сказал Байден во время выступления.
Он обратился к избирателям и заявил, что стал их кандидатом, и они не увидят никакого другого.
"Вы проголосовали за меня, чтобы я стал вашим кандидатом. Никого другого. Они пытаются вытолкнуть меня из гонки. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько это возможно: Я остаюсь в гонке", - сказал он.
5 ноября в США пройдут президентские выборы. Основные кандидаты – действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. По данным СМИ, Байден может снять свою кандидатуру, предложив вместо себя Мишель Обаму, супругу бывшего президента Барака Обамы.
Недавно в США прошел первый тур дебатов между действующим президентом Джо Байденом и его главным соперником, экс-президентом Дональдом Трампом. СМИ отметили, что Байден выглядел тихим, его голос был слаб и неаргументирован.
Подробно о том, что нужно знать о президентских дебатах в США - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.