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Увеличит пропускную способность. Украина и Молдова упростят переход границы

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 18:23
Увеличит пропускную способность. Украина и Молдова упростят переход границы Фото: Украина и Молдова упростят переход границы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Представители Украины и Молдовы подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Это упростит пересечение границы между странами.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Документ предусматривает упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения или когда пункт отправления или пункт назначения находится на территории третьего государства, например Румыния.

Это позволит ввести проезд без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джурджюлешть", что будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге.

"Это важные изменения для дальнейшего развития всего Дунайского портового кластера. Вместе с тем, мы сосредотачиваем усилия на развитии инфраструктуры в морских портах Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов. В прошлом году нам удалось перевалить более 16 миллионов тонн грузов. Это втрое больше, чем довоенный период. В этом году мы планируем и дальше наращивать объемы перевозок через реку Дунай", - рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет Министров принял постановление, которое поможет упростить процесс выезда за границу на лечение для украинских военных.

Напомним, мы сообщали, что Кабмин определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики.

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