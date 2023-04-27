Увеличит пропускную способность. Украина и Молдова упростят переход границы

Представители Украины и Молдовы подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Это упростит пересечение границы между странами.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Документ предусматривает упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения или когда пункт отправления или пункт назначения находится на территории третьего государства, например Румыния.

Это позволит ввести проезд без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джурджюлешть", что будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге.

"Это важные изменения для дальнейшего развития всего Дунайского портового кластера. Вместе с тем, мы сосредотачиваем усилия на развитии инфраструктуры в морских портах Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов. В прошлом году нам удалось перевалить более 16 миллионов тонн грузов. Это втрое больше, чем довоенный период. В этом году мы планируем и дальше наращивать объемы перевозок через реку Дунай", - рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.