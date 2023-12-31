RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Увеличилось количество пострадавших от ракетного удара по центру Харькова

Фото: увеличилось количество пострадавших от ракетного удара по центру Харькова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове увеличилось число пострадавших от ракетного удара россиян.

По информации источника, уже известно об 26 пострадавших.

"По состоянию на сейчас, количество пострадавших выросло до 26 человек", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Ракетный удар россиян по Харькову

Вечером 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова. Повреждены отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Среди пострадавших иностранный журналист и ребенок.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в центре города было два мощных взрыва - это были ракеты типа "С-300", выпущенные из Белгородской области.

К слову, появились фотографии отеля "Kharkiv Palace", в который попали ракетой российские войска.

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украинехарков