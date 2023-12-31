Увеличилось количество пострадавших от ракетного удара по центру Харькова

По информации источника, уже известно об 26 пострадавших.

"По состоянию на сейчас, количество пострадавших выросло до 26 человек", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Ракетный удар россиян по Харькову

Вечером 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова. Повреждены отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Среди пострадавших иностранный журналист и ребенок.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в центре города было два мощных взрыва - это были ракеты типа "С-300", выпущенные из Белгородской области.

К слову, появились фотографии отеля "Kharkiv Palace", в который попали ракетой российские войска.