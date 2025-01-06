Увеличение тарифа на транспортировку газа повлияет на работу промышленности, - эксперт

По его словам, остановка транзита российского газа стала причиной увеличения тарифов на транспортировку газа.

"То есть тарифы для внутренних пользователей выросли в 4 раза, для пользователей иностранных несколько больше чем в 2 раза выросли. На ком это отражается? Это отражается на промышленных потребителях газа", - пояснил Прокип.

В то же время он добавил, что это увеличение тарифа не повлияет на стоимость газа для населения.

Ранее экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что недавнее решение НКРЭКУ о повышении тарифов на транспортировку газа окажет значительное влияние на промышленный сектор Украины и может привести к росту инфляции.