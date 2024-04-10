Увеличение "зеленых" электростанций поможет снабжать людей светом в условиях обстрелов, - Тимченко

В условиях обстрелов энергосистемы ДТЭК хочет и дальше строить электростанции, производящие электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), чтобы снабжать людей электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью для Politico .

"Строительство большего количества "зеленых" электростанций поможет Украине в дальнейшем снабжать людей светом пока россия атакует энергосистему страны", - цитирует издание Тимченко.

В то же время, он пояснил, что инвестиционные риски, связанные с войной, привели к тому, что энергетические компании не могут получить доступ к капиталу и возможность страхования новых проектов. Поэтому компании не в состоянии строить большие солнечные или ветровые электростанции.

Он подчеркнул, что восстановление тепловых электростанций, которые получили существенные повреждения и разрушения после обстрелов, - важная задача, но для будущей стабильности энергосистемы необходимо вкладывать инвестиции в ветровые и солнечные электростанции.

Напомним, ранее на конференции COP28 ДТЭК Рината Ахметова и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.