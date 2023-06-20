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"Соберусь и уеду". Экс-наставник сборной Украины взялся за старое в новой должности

Фото: Александр Петраков во время работы со сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В своем стиле отношения с прессой и болельщиками во главе сборной Армении решил строить бывший главный тренер национальной команды Украины Александр Петраков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Youtube-канал Федерации футбола Армении.

Украинский специалист в очередной раз пообщался с прессой в специфической манере. В этот раз тренеру не пришелся по душе вопрос о возможных завышенных требованиях фанатов кавказской команды.

"Ну а почему я сюда приехал? Я к требованиям привык. Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду. Я – тренер", – заявил Петраков.

Ожидания медиа и футбольного сообщества Армении выросли после двух побед национальной команды подряд. В июне кавказцы неожиданно обыграли Уэльс на выезде (4:2) и одолели Латвию дома (2:1). После четырех туров армянская сборная поднялась на 2-е место в группе D, имея в активе 6 очков в трех матчах.

Александр Петраков в 2023 году

В январе возглавил Армению. На первый матч с новой командой коуч сборной Украины в 2021-2022 гг. вызвал футболистов из российской Премьер-лиги. За выбор нового места работы и кадровый подход был подвергнут критике на родине.

Во главе сборной Армении регулярно конфликтует с журналистами на пресс-конференциях. Кроме того, публично "разносил" своих подопечных. К примеру, после спарринга против Кипра заявил, что игроки в собственной штрафной "стояли, как прибитые гвоздями".

В период работы со сборной Украины Петраков не смог построить коммуникацию с медиа. В частности, на одной из пресс-конференций на все вопросы журналистов он отвечал односложно.

К слову, накануне Украина минимально обыграла сборную Мальты и закрепилась на втором месте группы C.

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