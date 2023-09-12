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Хранить и тратить криптовалюту максимально удобно с Trustee Plus. В этом убедились уже более 100 тыс. украинцев

 

В сентябре количество украинцев, которые начали использовать приложение Trustee Plus пересекло отметку в 100 000 активных пользователей. Это криптоприложение отличается своей уникальностью, ведь оно объединяет в себе возможность хранения и покупки биткоинов и других криптоактивов, а также использования их для расчетов в криптовалюте в обычных магазинах.

Удобство Trustee Plus заключается в использовании интегрированной банковской криптокарты, которая может быть связана с вашим криптосчетом. Это означает, что все ваши криптовалютные активы могут автоматически использоваться в банковской сети без дополнительных обменов или комиссий.

Интересен тот факт, что около 31% всех приложений были установлены по рекомендации друзей. Это свидетельствует об активной роли комьюнити пользователей Trustee Plus.

Сейчас количество украинцев, которые пользуются криптовалютой, по самым консервативным подсчетам, достигает более 3 миллионов человек, что свидетельствует о большом спросе на такие услуги. Trustee Plus стал важным инструментом для инвесторов и пользователей криптовалют, делая их финансовые операции простыми и удобными.

По данным компании Trustee Plus, количество пользователей криптоактивами в Украине стремительно растет.  Поэтому ближайшие планы на будущее включают достижение отметки в 200 000 выданных карт.

Популярность Trustee Plus объясняется удобством использования приложения, которое легко настраивается и интегрируется с платежными системами Apple Pay и Google Pay. Кроме того, криптокарта Trustee Plus может быть использована за пределами Украины, что соответствует европейским правовым нормам.

Все это делает Trustee Plus надежным и удобным инструментом для украинских пользователей, которые имеют интерес к криптовалютам и желают использовать их в повседневной жизни.

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