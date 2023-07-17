Сохранение валютных ограничений может сдерживать экономическую активность Украины, - эксперт

По его словам, фиксация обменного курса в комплексе с валютными ограничениями оказалась очень эффективна в условиях войны. Однако с течением времени недостатки этого механизма начинают превышать преимущества: накапливаются дисбалансы в экономике, ограничиваются возможности ее адаптации к изменению внешних и внутренних условий.

"Валютные ограничения со временем теряют свою эффективность, потому что и условия меняются, и бизнес находит пути для их обхода. К тому же их сохранение может просто неоправданно искажать бизнес-среду и сдерживать экономическую активность", - сказал он.

Лепушинский добавил, что в НБУ уверены, что нужно постепенно и взвешенно переходить к большей курсовой гибкости и смягчать валютные ограничения.

Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.