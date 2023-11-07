Убережет от потерь. Как обезопасить покинутое из-за войны жилье: советы юриста

Передать в управление. Как уменьшить риски тем, кто покинул жилье

Есть инструменты, которые помогут снизить риски финансовых потерь, нанесенных жилью, говорит Юрий Бойко.

"С началом войны многие украинцы выехали за границу и оставили собственные квартиры. Как показывает практика, в большинстве случаев помощь в надзоре за жильем оказывают родственники, соседи или риэлторы. Но такая помощь не спасет владельцев квартир от возможных убытков, связанных с пожаром, затоплением или воровством”, – объясняет он.

Владельцы квартир могут передать свое жилье в управление другим лицам, заключив договор управления имуществом.

"Согласно статье 1029 Гражданского кодекса Украины, по договору управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (управителю) на определенный срок имущество в управление, а вторая сторона обязуется за плату осуществлять от своего имени управление этим имуществом в интересах установщика управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Договор нужно удостоверить нотариально", – отмечает специалист.

Управляющий управляет имуществом в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

В частности, договором можно предусмотреть, что управляющий обязан сдавать жилье в аренду, проверять ее состояние и перечислять арендную плату владельцу квартиры. Также можно предусмотреть право продать квартиру и даже оговорить цену продаж. Управляющий имеет право на плату за предоставление услуг управления. Размер и порядок оплаты устанавливается контрактом.

"Но самым важным аргументом в пользу договора управления имуществом является то, что управитель в полном объеме отвечает за ущерб, причиненный жилью, переданному в управление. Он отвечает за причиненный ущерб, если не докажет, что они возникли вследствие непреодолимой силы, виновных действий установщика управления или выгодоприобретателя", – добавляет он.

Выходит, если жилью собственника будут нанесены убытки, управляющий по общему правилу обязан возместить полную их сумму, а не часть, как предусмотрено договором страхования.

Как и в случае со страхованием, по договору управления имуществом управляющий не компенсирует ущерб, причиненный боевыми действиями, так как такое событие является обстоятельством непреодолимой силы, за которую управляющий не несет убытки.

"Но договор управления имуществом – действенный инструмент для украинцев, которые в результате войны были вынуждены покинуть свое жилье, не могут следить за его состоянием, но хотят быть уверенными в том, что за их имуществом осуществляется надзор. Передача жилья в управление осуществляется, кроме того, для получения прибыли и для минимизации финансовых рисков", – заключает юрисконсульт Nota Group.