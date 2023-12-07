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Для сбалансирования энергосистемы. Украина привлекает аварийную помощь из трех стран

Фото: Украина привлекает аварийную помощь из трех стран (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрэнерго" в четверг, 7 декабря, привлекает аварийную помощь от Словакии, Румынии и Польши для сбалансирования украинской энергосистемы и избежания отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Во избежание отключений и поддержки баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что аварийная помощь - экстренная мера для балансировки энергосистемы.

В то же время, лимиты потребления в Украине не вводились, графики отключений также не вводились и не прогнозируются.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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УкрэнергоЭлектроэнергия