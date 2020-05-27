Запалимо про пожежі: день пожежної безпеки від освітнього центру Safety Park

30 травня вперше в Україні відбудеться загальнонаціональний марафон з пожежної безпеки, який організовує міжнародний освітній центр Safety Park. В рамках марафону буде проведено три безкоштовні онлайн-лекції з пожежної безпеки

Зареєструватися може кожний охочий віком від 12 років. У якості лектора виступить досвідчений рятувальник зі стажем оперативної роботи понад 15 років - Олександр Стерліков.

Дізнатися більше про вебінари та зареєструватися можна за посиланням: https://bit.ly/2Mc9zKZ.

Лекції відбудуться у рамках комплексного курсу #Курс100, який нещодавно стартував для студентів центру Safety Park. На ньому 500 людей різного віку навчаються найкращих світових практик та інструментів захисту життя та здоров’я у 15 напрямках безпеки.

Організатори повідомили, що раз на тиждень будуть запрошувати до перегляду лекцій курсу всіх бажаючих:

“Ми дуже щасливі, що наш комплексний #Курс100 зацікавив багатьох людей та ми отримали тисячі заявок на вступ. Але, на жаль, ми мали змогу зарахувати на курс тільки 500 студентів. На численні прохання тих, хто не пройшов відбір або не мав можливості проходити весь курс, ми вирішили раз на тиждень робити відкриті лекції для всіх охочих”, - розповідає Ольга Дробишева, засновниця проєкту.

Розклад лекцій на 30 травня:

10:00 - 12:00 Пожежна безпека на транспорті. Що робити, при пожежі на різних видах транспорту (автомобіль, автобус, поїзд, метро, літак, водний транспорт). Типові помилки. Правильний протокол дій. 15:00 - 17:00 Пожежна безпека у побуті. Чи запах диму – привід викликати пожежну? Що робити, якщо у будинку пожежа (у житловому, у готелі, у ТРЦ). Типові помилки. Правильний протокол дій. 19:00 - 21:00 Пожежна безпека на підприємстві. Що робити. Типові помилки. Правильний протокол дій.

Слідкувати за новими лекціями можна на сторінках освітнього центру у Facebook та Instagram.

Генеральний партнер Safety Park - Grawe Ukraine, партнери - Winner, Vodafone та Центр громадського здоров’я України.

Інформаційні партнери: "Інформатор Київ", "РБК-Україна", "Апостроф", "Джем ФМ", "Київ Автомобільний", "Шкільний світ" та European Business Association.

Подія лекцій у Facebook: https://bit.ly/2Aegl00.