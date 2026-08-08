"Занимаемся бумажками, а летит реальная ракета": Зеленский о лицензиях на Patriot

Бюрократия стала серьезным препятствием в вопросе лицензий на производство Patriot. По словам президента, если бы Украина получила их четыре года назад, то уже обеспечивала бы этими системами и себя, и Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Сербии.
По словам Зеленского, он просил лицензии на Patriot еще в первый год войны – в частности, обращался к тогдашнему президенту США Джо Байдену.
Аналогичные просьбы о лицензиях звучали и европейским партнерам, чье вооружение Украина начала использовать в первый и второй годы войны.
Президент пояснил, что у партнеров очень малое производство, а некоторые проблемы до сих пор не решены.
По словам Зеленского, удалось договориться с президентом США Дональдом Трампом о предоставлении лицензий. Впрочем, президент подчеркнул, что этот шаг стоило сделать гораздо раньше.
"Представьте, если бы мы их получили четыре года назад. Мы бы уже всем делали Patriot. И уж Европа, та, которая хочет и хотела бы иметь Patriot, антибаллистические системы и ракеты, уже все бы имела. Я в этом абсолютно уверен", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что пока идет оформление документов, под российскими ударами гибнут люди.
"А сейчас мы занимаемся бумажками. А летит не бумажка, не бумажная ракета, а реальная ракета, убивающая людей", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что вопрос лицензий долго решается не только с США, но и с европейскими партнерами.
Напомним, в конце июля во время встречи с Зеленским в Вашингтоне Трамп заявлял о готовности разрешить Украине производить ракеты-перехватчики Patriot по лицензии.
Впрочем, через несколько дней он уточнил, что окончательного решения нет, и США должны "очень осторожно относиться к передаче секретов этого оружия".