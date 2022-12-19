Заявление на субсидию можно подать онлайн: алгоритм действий

Для оформления жилищной субсидии украинцы должны подать заявление о назначении и декларацию о доходах и расходах. Это можно сделать онлайн - в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, можно переходить к финальному шагу;
добавляем цифровую подпись и направляем документы в Пенсионный фонд Украины.
За ходом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".
Напомним, с 1 декабря 2022 полномочия принимать обращения на назначение жилищных субсидий получил Пенсионный фонд Украины. В ПФУ рассказали, что это значит для граждан.