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Заявление на субсидию можно подать онлайн: алгоритм действий

Фото: субсидию можно оформить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для оформления жилищной субсидии украинцы должны подать заявление о назначении и декларацию о доходах и расходах. Это можно сделать онлайн - в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Алгоритм действий следующий:

  • заходим на вебпортал электронных услуг ПФУ ;
  • авторизуемся для входа в личный кабинет с помощью КЭП - указываем название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, выбираем файл ключа и вводим личный пароль;
  • в личном кабинете выбираем раздел "Коммуникации по ПФУ" и жмем пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • перед формированием заявления готовим сканированные копии документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить";
  • выбираем пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
  • заполняем соответствующие поля онлайн формы;
  • добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";
  • нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, можно переходить к финальному шагу;
  • добавляем цифровую подпись и направляем документы в Пенсионный фонд Украины.
  • За ходом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Напомним, с 1 декабря 2022 полномочия принимать обращения на назначение жилищных субсидий получил Пенсионный фонд Украины. В ПФУ рассказали, что это значит для граждан.

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