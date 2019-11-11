Заяви про реприватизацію "Укртелекому" не мають реальних юридичних підстав, - експерт

Спроба повернути в держвласність телекомунікаційну компанію "Укртелеком" викликана політичною доцільністю. Таку думку висловила юрист Ганна Винниченко у своїй статті "Приватна власність".

Автор матеріалу зазначає, що порушення приватизаційного договору, а саме — невиконання двох з 50 його умов, стало лише формальним приводом для ініціювання питання про повернення ПАТ "Укртелеком" в держвласність за позовом Фонду державного майна України в травні 2017 року.

"Спочатку суди першої та апеляційної інстанцій повністю задовольнили позов ФДМУ і постановили розірвати договір. Верховний суд (ВС) не погодився з їх висновками і повернув справу на новий розгляд. А коли на новому розгляді вони повністю відмовили в задоволенні позову, ВС і з цим не погодився і знову повернув справу на новий розгляд", - повідомляється в матеріалі.

На думку автора, прагнення повернути "Укртелеком" в держвласність продиктоване політичною доцільністю, а не реальними юридичними підставами.

"Яким має бути рішення по цій справі — питання риторичне. І поки на нього немає правової відповіді, все більше здається, що гучна реприватизація ПАТ "Укртелеком" обґрунтована швидше міркуваннями "політичної доцільності", ніж реальними юридичними підставами — істотними порушеннями договору з боку інвестора", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, найбільш вдалими операціями в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла до бюджету країни 24,2 млрд грн, друга – 10,6 млрд грн (2011 рік). Причому, при повторному продажу "Криворіжсталі" вдалося виручити в п'ять разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.

Раніше політолог Костянтин Бондаренко висловив думку, що реприватизація підірве довіру іноземних інвесторів до України і стане сигналом непрогнозованості правил гри в країні.

Економіст Андрій Новак підкреслив відсутність на сьогодні підстав для впровадження механізму реприватизації в Україні. На його думку, реприватизація стане сигналом світові, що наша країна так і не стала цивілізованою державою.