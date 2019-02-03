Заяву про вихід США з ракетного договору опублікували на сайті Держдепу

США вийдуть з договору про ракети через півроку

На сайте Государственного департамента Соединенных Штатов опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление от 2 февраля 2019 года.

Документ также был направлен всем участникам соглашения, в том числе России. Согласно документу, США выйдут из договора через шесть месяцев. При этом Госдеп не исключает новых переговоров с Москвой по поводу контроля за вооружениями.

"Российская Федерация существенно нарушает ДРСМД. Если Россия не вернется к полному соблюдению соглашения в течение 60 дней, США приостановят свои обязательства по нему", - говорится в заявлении.

В Госдепартаменте также подчеркнули, что РФ не предприняла необходимых шагов, чтобы исправить ситуацию. В частности, Москва продолжает нарушать пункт соглашения, который предполагает, что ни одна из сторон договора не должна производить, владеть или испытывать наземную ракетную систему средней дальности от 500 км до 5,5 тыс. км.

"Соединенные Штаты приложили огромные усилия, чтобы сохранить договор о РСМД, и за последние шесть лет почти 30 раз взаимодействовали с российскими должностными лицами для обсуждения нарушений Россией, в том числе на самых высоких уровнях власти", - указали в Госдепе.

Москва, по словам американского ведомства, продолжает отрицать, что ее несовместимая с договором ракетная система - SSC-8 или 9M729 - нарушает соглашение 1987 года.

Отметим, что о намерениях США выйти из соглашения американский лидер Дональд Трамп объявил осенью 2018 года. Вскоре Трамп решил не прибегать к этому решению, отметив, что хотел бы заключить с РФ новый договор.

Напомним, 1 февраля 2019 США объявили о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.