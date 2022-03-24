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Заява про відставку міністра аграрної політики надійшла в Раду

Фото: міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Інформація про відставку міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка підтвердилася. Заява вже надійшла до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Раді Тараса Мельничука.

"До Верховної ради України надійшла заява Романа Лещенка про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в парламенті повідомили, що Лещенко подав у відставку. Причина його відставки поки невідома, якщо Рада прийме її, то тимчасово виконувати обов'язки міністра буде перший заступник Тарас Висоцький.

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