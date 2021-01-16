Заява ОРДЛО про передачу полонених є спробою тиску РФ на українську сторону, - Арестович

Українська делегація у Тристоронній контактній групі розглядає заяву окупантів з ОРДЛО про передачу Україні полонених як спробу тиску РФ на українську сторону переговорів, а цю спробу, в свою чергу - як елемент масштабної кампанії по тиску на політичне керівництво і народ України.

Про це написав радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович в Facebook.

"Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові "органи" готують до "повернення", а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організовано уповноваженими державними органами України", - написав Арестович.

За його словами, ні родинні зв'язки, ні статус народного депутата, не є підставою для маніпулювання статусом "громадянина України", а тим більше - примусовим переміщенням наших куди-небудь, у фактичній взаємодії з державною владою країни-окупанта.

"Взаємодія з РФ, державою-окупантом, здійснюється відповідно до норм міжнародного права та українського законодавства, в рамках домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі... Будь-які спроби тиску на нас - марні, а у випадку з людьми, постраждалими від окупантів - ще й аморальні", - додав Арестович.

Він також повідомив, що правоохоронні органи України винесуть свою оцінку таким спробам, а політичне керівництво країни - свою.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що заява окупантів з ОРДЛО про передачу Україні полонених є спробою ухилитися від домовленостей. І в цілому є дивною ситуацією.

Як відомо, сьогодні ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.