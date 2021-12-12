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"Реакція може бути лише одна": Зеленський закликає звільнити Гогілашвілі

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Київ, Неділя 12 грудня 2021 13:58
"Реакція може бути лише одна": Зеленський закликає звільнити Гогілашвілі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Вимагає його звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал президента.

За його словами, на інцидент за участю Гогілашвілі "може бути лише одна реакція".

"Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", - заявив президент.

Зеленський вважає, що відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини.

"Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин", - додав він.

Нагадаємо, Гогілашвілі потрапив у скандал через сварку з правоохоронцями під час перевірки на блок-пості в ООС. Після цього він сказав, що готує рапорт.

Також на інцидент відреагував і міністр МВС Денис Монастирський.

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