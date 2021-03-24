"Це виглядає так: мовляв, забороніть, будь ласка, нам працювати, бо ми маємо збитки. Так сьогодні весь комунальний транспорт в місті Києві - дотаційний. Він – не прибутковий. Приватні ж маршрутки - це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати на свій власний розсуд, чи працювати їм. А вимагати заборони маршрутних перевезень - це маніпуляція", - сказав мер Києва.

Мер столиці наголосив, що закликає киян користуватися громадським транспорт тільки за крайньої потреби в умовах суворих обмежень.