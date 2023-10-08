Всегда в смартфоне. Какие документы и услуги в "Дії" доступны для украинцев за границей
Украинцы, которые находятся за границей, всегда могут воспользоваться государственными услугами в режиме онлайн с помощью приложения "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Сгенерировать цифровые документы или воспользоваться государственными услугами украинцы могут в режиме онлайн. Для этого им достаточно зарегистрироваться на портале государственных услуг "Действие" или установить мобильное приложение "Действие", - отмечают в министерстве.
Там напоминают, что услугами "Дії" можно воспользоваться не только в Украине. Некоторые сервисы также доступны гражданам, которые выехали за границу из-за войны, в частности, в Польшу.
К услугам, которыми украинцы могут воспользоваться за рубежом, в частности, входят:
- заказ выписок и справок,
- замена водительского удостоверения,
- пенсионные услуги,
- уведомление о поврежденном имуществе,
- покупка военных облигаций.
Более подробно с перечнем цифровых документов и услуг, доступных украинцам в "Дії", можно ознакомиться в инфографике.
Нововведения в "Дії"
Напомним, что к началу отопительного сезона в приложении "Дія" должна появиться вся информация о "Пунктах несокрушимости".
К тому же, в приложение добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное в результате российской агрессии имущество.
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