Всегда с горячей водой. Как выбрать бойлер и не разориться на платежках

Водонагреватель: проточный или накопительный?

Для начала нужно определиться с видом водонагревательного прибора. Разница в том, что проточный позволяет получать горячую воду сразу, как только открывается кран. Накопительному нужно время, чтобы нагреть определенный объем.

У обоих есть свои плюсы. С проточными на нагрев уходит столько энергии, сколько нужно в текущий момент. Как правило, размеры и цены на них гораздо меньше. Хотя они рассчитаны на один выход, например, на кухонную мойку, и уже не потянут ванную. Кроме того, проточные выдают мощность до 8-10 кВт и создают серьезную нагрузку на сеть.

Поэтому для квартир и частных домов куда целесообразнее устанавливать накопительные бойлеры. Их объемы колеблются от 25 до 300 литров. Для нагрева требуется несколько часов и запас воды ограничен. К тому же чем больше баки, тем больше места они занимают.

К несомненным плюсам относят сравнительно небольшая мощность - около 2 кВт. И поэтому установка бойлера не требует доработки электрических сетей. Температуру можно регулировать, а еще воду легко развести на несколько точек - кухня, ванная, умывальники и так далее.

Как определиться с объемом?

Здесь нужно исходить из количества человек в доме или квартире, количества и типов водозаборных точек (умывальников, моек, душевых кабин, ванные), желаемой температуры (чем горячее вода нужна, тем больше бак) и скорость нагрева воды.

Для того, чтобы легче сориентироваться, приводят следующие усредненные комфортные показатели:

1 взрослый (умывальник + душ) - 25-40 литров

2 взрослых (умывальник + кухня + душ) - 80-100 литров

2 взрослых и 1-2 ребенка (умывальник + кухня + ванная) - 100-150 литров

5-6 человек в доме (умывальник + кухня + душ + ванная) - 200-300 литров

Еще один момент. Перед тем, как определиться с объемом, нужно заранее подготовить место установки. Потому что чем больше бак, тем сложнее вписать его в интерьер. Ну и очевидно, что большие бойлеры заметно дороже малых.

Кроме того, если у вас бойлер на 100 литров, но в течение дня используется всего половина, то в нижней части застаивается вода, могут развиваться бактерии и выпадать осадок.

Насколько важна мощность?

Здесь все просто - чем она выше, тем быстрее бойлер нагреет воду. Но и здесь важно обращать внимание на следующие нюансы.

Если мощность бойлера составляет 2,5 кВт и выше, могут быть более жесткие требования к розеткам, сети и автомату. Поэтому нужно определиться, стоит ли игра свеч или лучше купить бойлер послабее и ждать нагрева на час дольше.

Таким образом, чтобы ответить на вопрос, как выбрать водонагреватель по мощности, следует оценить ситуацию комплексно и выяснить, сколько нужно времени для полного нагрева бака.

Например, бойлеры на 30 литров рассчитаны на потребление до 1,5 кВт*ч, 50-80 литров - до 2 кВт*час, выше 100 литров - от 2,1 до 3 кВт*ч.

Что касается времени для нагрева, то можно исходить из следующих цифр:

на 30 литров - 1-1,5 часа

на 50 литров - 2 часа

на 120 литров - 4 часа

Нагревательный элемент. Какой лучше: сухой или мокрый?

В бойлере могут быть установлены трубчатые нагреватели двух типов - мокрый и сухой.

В случае с первым система напоминает кипятильник, то есть элемент непосредственно погружен в воду и нагревает ее. Основное преимущества - дешевизна. Однако на "мокром" ТЭНе образуется накипь, со временем вода нагревается хуже и необходимо его менять. К тому же из-за пробоя нагревателя бойлеры могут бить током.

Максимально надежным является "сухой" ТЭН. В этом случае нагреватель не контактирует с водой, и она нагревается от внутренних стенок бойлера. Правда цена может быть в 1,5-2 раза выше, чем у нагревателя с "мокрым" ТЭНом.

Как бойлер нагружает платежку за свет?

С учетом мощности и времени, необходимого для нагрева воды, бойлеры нельзя назвать энергоэффективными приборами. Согласно классификации Европейского объединения производителей бытовой техники, большинство относится к классам от B до D. И расход энергии может отличаться на 10-15%.

Отметим, если на приборе есть наклейка Energy Label, то скорее всего это энергосберегающий бойлер по сравнению с конкурентами.

Например, для нагрева 100 литров воды в среднем нужно 7 кВт*ч. То есть электроэнергии на 18,5 гривны при новом тарифе 2,64 гривны за кВт*ч. И если семье нужно раз в день нагреть 100 литров, то в месяц выйдет 555 гривен. Соответственно, если два раза в день, то затраты на свет увеличатся еще на 1100 гривен.

Как экономить на оплате за свет при использовании бойлера?

Во-первых, следует использовать бойлер по графику. Если днем не нужно много горячей воды, можно его выключить, а включать за два-три часа до запланированных процедур.

Если у вас есть двухзонный счетчик, то выгоднее включать бойлер на ночь, а пользоваться горячей водой утром. В таком случае работа бойлера по "ночному тарифу" обойдется в два раза дешевле.

Во-вторых, рекомендуется ограничить температуру. Если вместо 75 градусов воду нагревать до 50-55, то нагревательные элементы будут работать в более экономном режиме и потреблять меньше электричества.

В-третьих, нужно проводить своевременное обслуживание и чистку бойлера. Из-за жесткой воды могут появиться отложения, это приведет к ухудшению теплоотдачи, и вода будет нагреваться медленнее при том же расходе электроэнергии.