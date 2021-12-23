ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Завищували ціну на COVID-тести в 2,5 рази: на лабораторію у Львові завели справу

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 грудня 2021 16:30
Завищували ціну на COVID-тести в 2,5 рази: на лабораторію у Львові завели справу Фото: АМКУ завів справу проти медичної лабораторії у Львові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Антимонопольний комітет України (АМКУ) завів справу проти медичної лабораторії в аеропорту Львова. Компанія завищувала вартість covid-тестів в 2,5 раза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АМКУ.

"За зловживання монопольним становищем Антимонопольний комітет порушив справу проти медичної лабораторії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія в пункті пропуску через кордон в аеропорту Львова встановила ціни на експрес-тести на коронавірус в 2,5 раза вище, ніж в її лабораторіях, які знаходяться в інших місцях, де присутня конкуренція.

Нагадавши, для в'їзду в Україну іноземцям необхідно мати страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом і негативний результат ПЛР-тест або сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антимонопольний комітет України Львів Коронавірус
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"