Завищували ціну на COVID-тести в 2,5 рази: на лабораторію у Львові завели справу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) завів справу проти медичної лабораторії в аеропорту Львова. Компанія завищувала вартість covid-тестів в 2,5 раза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АМ КУ .

"За зловживання монопольним становищем Антимонопольний комітет порушив справу проти медичної лабораторії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія в пункті пропуску через кордон в аеропорту Львова встановила ціни на експрес-тести на коронавірус в 2,5 раза вище, ніж в її лабораторіях, які знаходяться в інших місцях, де присутня конкуренція.