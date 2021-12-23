Завышали цену на COVID-тесты в 2,5 раза: на лабораторию во Львове завели дело

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завел дело против медицинской лаборатории в аэропорту Львова. Компания завышала стоимость COVID-тестов в 2,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ .

"За злоупотребление монопольным положением Антимонопольный комитет возбудил дело против медицинской лаборатории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания в пункте пропуска через границу в аэропорту Львова установила цены на экспресс-тесты на коронавирус в 2,5 раза выше, чем в ее лабораториях, которые находятся в других местах, где присутствует конкуренция.