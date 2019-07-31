ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра Украину местами накроют дожди

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 17:07
Завтра Украину местами накроют дожди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Закарпаття, Прикарпаття та Одеську область очікують короткочасні дощі і подекуди грози

Погода в Україні завтра, 1 серпня, погіршиться на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру. 

Зазначається, що Закарпаття, Прикарпаття та Одеську область очікують короткочасні дощі, подекуди грози, а у Карпатах вночі місцями значні дощі.

"На решті території України очікується погода без істотних опадів, лише вдень на півночі Лівобережжя в окремих районах невеликий дощ", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, по всій Україні завтра температура вночі коливатиметься від +9 до +14, а вдень від +18 до +23, у південній частині та на Закарпатті вночі від +13 до +18, на узбережжі морів до +21, вдень від +24 до +29.

Завтра Украину местами накроют дождиНагадаємо, початок серпня очікується з подальшим зниженням температури повітря. У четвер протягом дня в Україні передбачається +22+26 градусів, у Чернігівській, Харківської і Сумської області +17+22 градуси, лише на Півдні та на Закарпатті - тепліше, +25+29 градусів. 

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 31 липня по 2 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, у південних, східних, більшості центральних районах та в Івано-Франківській області утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Температура повітря в Україні у серпні продовжить знижуватися Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Новини України ГідрометцентрдождиУкргидометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся