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Завтра в Україні прогнозують до +34 тепла: де чекати спеку

Автор: Дмитро Левицький

Завтра на всій території України буде спекотна погода. Однак найвище стовпчики термометрів піднімуться у східних областях країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У понеділок на заході України синоптики прогнозують температуру повітря від +27 до +30 градусів. У регіоні Карпат спеку зіб'ють незначні опади.

У південних, центральних та північних областях завтра очікується від +27 до +31 градуса тепла, а в Києві прогнозують до +32 градусів вдень.

Найспекотніше у понеділок буде на сході України. Там синоптики прогнозують температуру повітря від +30 до +34 градусів.

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Гідрометцентржара