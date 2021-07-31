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На завтра в Україні знову оголосили штормове попередження

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Субота 31 липня 2021 14:33
На завтра в Україні знову оголосили штормове попередження Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Україні завтра знову погіршиться погода. Однак не в усіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вдень 1 серпня у західних областях прогнозують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження оголошене в Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні на вихідних спека не відступить. Однак у більшості регіонів очікуються грозові дощі.

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