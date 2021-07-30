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Грозові зливи і спека до +34: прогноз погоди на вихідні

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Україна, П'ятниця 30 липня 2021 14:35
Грозові зливи і спека до +34: прогноз погоди на вихідні Фото: в Україні на вихідних очікуються дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні на вихідних спека не відступить. Однак у більшості регіонів очікуються грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота

31 липня в Україні в більшості областей буде сухо, проте в західних і східних областях синоптики прогнозують дощ і грози.

Температура повітря вдень на заході становитиме + 27 +31, а вночі +14 + 17. У північних регіонах цього дня буде + 28 +31, а вночі +15 + 18 градусів.

У центрі країни, зокрема в Києві, буде сонячно і без опадів. Вдень температура повітря становитиме + 29 +31, а вночі +16 + 19. У східних областях очікуються дощі та грози, температура повітря вдень становитиме +28 +31, а вночі +16 +20.

На півдні країни вдень очікується +29 +32, а вночі +19 + 22.

Грозові зливи і спека до +34: прогноз погоди на вихідні

Неділя

В останній день тижня в більшості регіонів України прогнозуються грозові дощі. Однак спека не спаде.

У центральних регіонах, зокрема в Києві, очікуються дощі та грози. Температура вдень очікується + 28 +33, а вночі +17 + 19. У західних областях також очікуються дощі. Вдень температура буде + 26 +31, а вночі +14 + 16.

Вдень на сході опадів не очікується. Температура повітря вдень прогріється до + 30 +34, а вночі +16 + 20.

На півдні країни вдень синоптики прогнозують +29 +34, а вночі +19 + 22.

Грозові зливи і спека до +34: прогноз погоди на вихідні

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