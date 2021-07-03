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Завтра Україна офіційно вийде ще з однієї угоди з СНД

Автор: Юлія Струк

Завтра Україна офіційно вийде ще з однієї угоди з СНД. Вона стосується галузі захисту прав споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Відповідний закон сьогодні опублікували у виданні. Завтра він набуде чинності.

"Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року", - вказано у тексті документу.

Нагадаємо, наприкінці червня Кабінет міністрів схвалив постанову "Про денонсацію Угоди про співробітництво в галузі туризму та намір уряду України не ставати учасником Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД". Через російську агресію участь України недоцільна.

Як писало РБК-Україна, в лютому Кабмін вирішив денонсувати Угоду про координацію міждержавних відносин в галузі поштового та електричного зв'язку. Угода була підписана в 1992 році в Бішкеку.

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