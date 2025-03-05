Завтра стартует регистрация на НМТ-2025. Как будет проходить вступительная кампания

Регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ) 2025 года начнется уже завтра, 6 марта. До 3 апреля абитуриентам нужно создать личный кабинет и указать все необходимые данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, абитуриентам нужно создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО через специальный сервис, который станет активным 6 марта в 00:01. Для этого можно воспользоваться автоматическим вариантом через приложение "Дія" или заполнить форму в регистрационном сервисе.

Что делать после создания персонального кабинета

Указать регистрационные данные, в частности:

контактную информацию,

категорию ("выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет"),

данные об учебном заведении (для выпускников текущего года),

отметку о прохождении НМТ во время дополнительных сессий (если нужно),

информацию о необходимости создания особых (специальных) условий,

выбор учебного предмета на выбор,

населенный пункт для прохождения НМТ (в Украине или за рубежом),

язык сдачи тестов.

Загрузить сканкопии или фотокопии документов, которые необходимы для регистрации. Это могут быть:

документ, подтверждающий образование :

для выпускников этого года - справка с места учебы,

для других - дипломы или выписки из Реестра документов об образовании ЕГЭБО;

: для выпускников этого года - справка с места учебы, для других - дипломы или выписки из Реестра документов об образовании ЕГЭБО; справка о языке обучения (для поступающих, желающих получить задания сертификационной работы по некоторым предметам на другом языке);

(для поступающих, желающих получить задания сертификационной работы по некоторым предметам на другом языке); медицинское заключение для лиц с особыми образовательными потребностями, если нужны специальные условия для прохождения тестирования.

Подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесенную информацию вместе с копиями документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав на соответствующую кнопку в сервисе.

Особенности вступительной программы в 2025 году на бакалаврские программы

Для поступления на бакалаврские программы в украинские высшие учебные заведения в 2025 году также будет проведен Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Участники теста будут выполнять задания по четырем предметам: три обязательных (украинский язык, математика, история Украины) и один на выбор. Выбор предмета осуществляется во время регистрации для НМТ.

Выборочный предмет можно выбрать из следующих вариантов:

украинская литература,

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский),

биология,

химия,

физика, география.

Тест не будет содержать заданий открытой формы с развернутым ответом, поэтому сразу после тестирования участники узнают свои тестовые баллы за каждый предмет. Затем эти баллы будут переведены в шкалу 100-200 и размещены в персональных кабинетах участников во вкладке "Результаты".

Для того, чтобы получить результат в шкале 100-200, необходимо набрать минимум 15% от общего количества тестовых баллов.

Важно, что для поступления также можно использовать результаты НМТ 2022-2024 годов.

Особенности вступительной программы в 2025 году на магистерские программы

В 2025 году для тех, кто хочет поступать в магистратуру, как и раньше, будут проводить два важных вступительных испытания: единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВИ).

ЕФВВ - это тест, который оценивает уровень подготовки поступающего в магистратуру по выбранной специальности. Это помогает определить, насколько готов человек к получению высшего образования на уровне магистра.

ЕВИ - это комбинированный тест, состоящий из двух частей: теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку (на выбор: английский, немецкий, французский или испанский).

В этом году для поступления на любую специальность, независимо от формы обучения (очная или заочная, бюджетная или контрактная), нужно будет сдать ЕВЭ. Но для некоторых специальностей, кроме ЕВЭ, также будет необходимо пройти ЕФВВ, чтобы оценить профессиональную подготовленность абитуриента.

Важно отметить, что в 2025 году увеличилось количество специальностей, для которых нужно сдавать ЕФВВ. Согласно новому Порядку приема, к уже существующим восьми предметным тестам добавили два новых:

"Языкознание",

"История искусства".

Как будут начислять баллы конкурсного отбора

Согласно Порядку приема, для конкурсного отбора будут засчитывать баллы за такие экзамены. В частности для специальностей в областях знаний:

A "Образование",

B "Культура, искусство и гуманитарные науки",

C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения",

D "Бизнес, администрирование и право",

F "Информационные технологии",

I9 "Общественное здоровье",

I10 "Социальная работа и консультирование",

I11 "Детские и молодежные службы",

J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг",

J3 "Туризм и рекреация".

Для них необходимы будут результаты ЕВЭ 2023, 2024 или 2025 года и (если нужно) единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКИ) по специальности 125 "Кибербезопасность и защита информации" 2024 или 2025 года (только для тех, кто поступает на специальность F5 "Кибербезопасность и защита информации").

В то же время уточнения есть и для поступления на такие специальности, как:

"Энергопроизводство (атомная энергетика)",

"Морской и внутренний водный транспорт",

"Авиационный транспорт",

"Железнодорожный транспорт",

"Автомобильный транспорт".

В этом случае нужны результаты:

ЕВИ 2023, 2024 или 2025 года и ЕГКИ 2024 или 2025 года по соответствующей специальности (для тех, кто поступает на указанные специальности).

Для других поступающих - профессиональный экзамен.

Регистрация для участия в ЕВИ и ЕФВВ будет проходить со 2 по 23 мая. Приемные комиссии университетов будут регистрировать лиц, которые хотят принять участие в этих экзаменах.