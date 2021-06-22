Завтра планується нарада в РНБО. Розглянуть загрозу "індійського" штаму СОVID

"Завтра планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива", - зазначив парламентар.

Нардеп підкреслив, що є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.

"За даними Public Health England, "дельта-штам" у 1,6 раза агресивніший, ніж вже добре нам відомі, у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 раза частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії", - написав Радуцький.

Оновлено о 18:16. За інформацією джерела РБК-Україна, знайомого з ходом підготовки засідання, завтра не очікується прийняття конкретних рішень. Воно буде носити ознайомлювальний характер.