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Завтра метро в Києві працюватиме на годину довше

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П'ятниця 03 вересня 2021 09:26
Завтра метро в Києві працюватиме на годину довше Фото: метро в Києві працюватиме на годину довше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Києві у ніч з 4 на 5 вересня продовжать роботу метрополітену на 1 годину. Рішення прийняте через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Гра почнеться о 21:45.

Можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

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