Завтра Киев может вернуться к графикам отключения света, но есть нюанс, - YASNO

Дефицит электроэнергии в Киеве остается значительным. Завтра город может вернуться к графикам, но свет будут выключать во всех серых зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него", - написал Коваленко.

Однако, по его словам, дефицит остается значительным. Сегодня объемы потребления составили 952 МВт днем. На завтра "Укрэнерго" дает ограничения в 938 МВт. Это значит, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика.