Завтра Киев может вернуться к графикам отключения света, но есть нюанс, - YASNO

Дефицит электроэнергии в Киеве остается значительным. Завтра город может вернуться к графикам, но свет будут выключать во всех серых зонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
"Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него", - написал Коваленко.
Однако, по его словам, дефицит остается значительным. Сегодня объемы потребления составили 952 МВт днем. На завтра "Укрэнерго" дает ограничения в 938 МВт. Это значит, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика.
Напомним, вчера РБК-Украина сообщало о том, что дефицит электроэнергии в Киеве остается существенным. В столице продолжаются экстренные отключения света.
Кроме того, ранее в ДТЭК отметили, что украинцам следует готовиться к "тяжелым дням", поскольку РФ во время последней атаки нанесла существенные повреждения электросети.
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