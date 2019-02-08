Завтра в Києві очікується ожеледиця

Завтра в Києві також буде мінлива хмарність

В Киеве завтра, 9 февраля, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным синоптиков, в субботу также будет переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью от -7 до -9 градусов, днем около 0.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, во всех областях Украины завтра, 9 февраля, без осадков. По информации синоптиков, на дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от -6 до -11 градусов, днем от -2 до +3. В большинстве южных и западных областей ночью 0 до -5, днем от +1 до +6.

В Киеве сегодня утром, 8 февраля, местами туман, на дорогах местами гололедица. По данным Украинского гидрометцентра, в столице сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура днем около 0.