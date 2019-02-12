Завтра в Києві мокрий сніг та ожеледиця

Температура вночі та вдень вище 0°

В Киеве затра, 13 февраля, синоптики прогрозують ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, завтра в Киеве будет облачная погода, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый, температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, ранее в КГГА водителей призвали во вторник 12 февраля не выезжать на личных автомобилях, поскольку в Киеве ожидаются значительные осадки.

Как писал Styler, в Украину идет арктический воздух, который принесет с собой похолодание. Так, уже в ночь с 12 на 13 февраля в Украине ожидается снижение температуры, которое начнется с западных областей.

Относительное тепло в среду сохранится на востоке и юге страны. Дневная температура здесь составит от +3 до +7 градусов. В центральных областях холоднее всего будет в Винницкой области, а теплее всего в Днепре.