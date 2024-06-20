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Завладение 88 млн гривен: суд избрал меру пресечения экс-главе миграционной службы

Четверг 20 июня 2024 20:12
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Завладение 88 млн гривен: суд избрал меру пресечения экс-главе миграционной службы Фото: Высший антикоррупционный суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему голове
Государственной миграционной службы Украины в размере 3 млн гривен залога. Его обвиняют в завладении бюджетными средствами на сумму более 88 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"20 июня 2024 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в размере 3 млн грн залога к бывшему главе Государственной миграционной службы Украины", - говорится в сообщении.

Также суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Что известно о деле

Напомним, 18 июня бывшему главе Государственной миграционной службы Украины сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму свыше 88 млн гривен.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о бывшем руководителе Государственной миграционной службы Максиме Соколюке.

По данным следствия, в 2015 году миграционная служба получила бюджетные средства на здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса ведомства.

Однако бизнесмен, который долгое время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал длительную схему хищения средств при реконструкции здания с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы.

"Для реализации преступного замысла он вступил в сговор с тогдашними главой ГМС и начальником Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, а затем и с заместителем председателя ГМС, которые вместо надлежащего исполнения своих обязанностей завладели средствами, выделенными на обустройство здания", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший глава миграционной службы способствовал бизнесмену в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечил осуществление оплаты за невыполненные работы и неоказанные услуги.

Таким образом, в течение нескольких лет преступная группа завышала стоимость и объемы работ и присваивала бюджетные средства. В результате реконструкция здания главного офиса ГМС была незавершенной, компьютерная система с соответствующим программным обеспечением существовала лишь на бумаге, а компания, ответственная за реконструкцию, обанкротилась.
В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 млн гривен.

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ГМС САП Антикоррупционный суд
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