Завладение 88 млн гривен: суд избрал меру пресечения экс-главе миграционной службы
Судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему голове
Государственной миграционной службы Украины в размере 3 млн гривен залога. Его обвиняют в завладении бюджетными средствами на сумму более 88 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"20 июня 2024 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в размере 3 млн грн залога к бывшему главе Государственной миграционной службы Украины", - говорится в сообщении.
Также суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Что известно о деле
Напомним, 18 июня бывшему главе Государственной миграционной службы Украины сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму свыше 88 млн гривен.
Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о бывшем руководителе Государственной миграционной службы Максиме Соколюке.
По данным следствия, в 2015 году миграционная служба получила бюджетные средства на здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса ведомства.
Однако бизнесмен, который долгое время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал длительную схему хищения средств при реконструкции здания с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы.
"Для реализации преступного замысла он вступил в сговор с тогдашними главой ГМС и начальником Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, а затем и с заместителем председателя ГМС, которые вместо надлежащего исполнения своих обязанностей завладели средствами, выделенными на обустройство здания", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бывший глава миграционной службы способствовал бизнесмену в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечил осуществление оплаты за невыполненные работы и неоказанные услуги.
Таким образом, в течение нескольких лет преступная группа завышала стоимость и объемы работ и присваивала бюджетные средства. В результате реконструкция здания главного офиса ГМС была незавершенной, компьютерная система с соответствующим программным обеспечением существовала лишь на бумаге, а компания, ответственная за реконструкцию, обанкротилась.
В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 млн гривен.
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