Заводи ММКІ і "Азовсталь" закликали партнерів не купувати крадений метал

Як сказано в листі, через військову агресію Росії в Україні компанія "Метінвест" не має можливості експортувати металургійну продукцію, яка знаходилася в Маріупольському порту, легальним покупцям з різних країн, включаючи Іспанію, Італію, Бельгію, Грецію, Португалію, Туреччину, Ірак і Єгипет.

"За даними відкритих джерел, російська компанія" Рфка-Море "у співпраці з російськими представниками приступила до завантаження судна "ПМ-3" нашою металургійною продукцією. Ми заявляємо: ця компанія, а також будь-які інші компанії, які зараз мають справу з нашою продукцією в Маріупольському порту, ніколи не були уповноважені нашою компанією будь-яким чином здійснювати будь-які дії, пов'язані з нашою продукцією. Таким чином, велика ймовірність крадіжки і контрабанди нашої металургійної продукції", - підкреслюється в листі.

Незаконні дії по захопленню і відновленню роботи Маріупольського порту свідчать, що вкрадена Металургійна продукція може бути незаконно вивезена і запропонована для продажу можливим покупцям, вказують в компанії "Метінвест."

"Згідно з міжнародним і українським законодавством, вищевказані дії, в тому числі збройне захоплення торгових суден і нашої продукції, мають всі ознаки злочинів - бандитизму і грабежу. Ми зробимо всі можливі юридичні зусилля, щоб притягнути до відповідальності всіх злочинців і їх спільників, і повернути продукцію законним власникам. Тому ми просимо вас внести свій внесок у захист прав на вкрадені продукти", - підкреслюють в компанії.

Підприємства звернулися до всіх своїх партнерів з проханням ретельно аналізувати кожну угоду по металургійним продуктам сумнівного походження. Особливу увагу просять звернути на продукцію, яка походить з тимчасово окупованих українських міст - Маріуполя, Херсона та/або Севастополя, або привезена з російських міст Таганрог, Туапсе, Ростов-на-Дону, Новоросійськ, звідки раніше не поставлялася.

"Також просимо ретельно перевіряти сертифікати походження та товаросупровідні документи металургійної продукції, яка походить з тимчасово окупованих українських міст Маріуполя, Херсона та/або Севастополя. У разі виникнення підозр - відхилити угоди і/або домовленості з російськими компаніями або пов'язані з постачанням металургійної продукції, і повідомити нас про комерційні пропозиції", - резюмується в листі.

Як відомо, раніше ММКІ та Азовсталь звернулися в офіс генерального прокурора з проханням порушити кримінальне провадження за фактом крадіжки металопродукції з Маріупольського порту.

Нагадаємо, російські війська вивозять зерно і металопродукцію, вкрадену на тимчасово окупованих територіях України. Факти грабежу вони показують у федеральних новинах: так, нещодавно в сюжеті на російському ТБ показали, як вантажать крадений метал на судно РМ-3, яке згодом відбуло в Ростов.

Своєю чергою в компанії "Метінвест" заявили, що можуть відстежити кожен лист металу, вкрадений російським агресором, і всіх причетних до грабежу чекає міжнародний трибунал.