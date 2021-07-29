Заводи Коломойського продовжують спроби маніпулювати судом у справі "Роттердам+", - адвокат

"В даний час відбуваються маніпуляції з боку представників "Нікопольського заводу феросплавів" і "Запорізького феросплавного заводу", які почалися з того, що скарга представника була розподілена не на слідчого суддю Олійник, а на слідчого суддю Широку", - повідомила адвокат.

Після цього адвокати групи "Приват" почали маніпулювати системою відбору суддів, намагаючись зняти з розгляду справи одних суддів і призначити інших.

28 липня, за інформацією адвокатів, юристи Коломойського в порушення кримінально-процесуального кодексу, намагаються вдруге замінити суддю, яка слухає їх позов.

"Представники заводів вже робили спроби піти в обхід положень нормативно-правових актів, що регулюють діяльність судів, і подали ідентичні скарги на закриття виробництва з часовим проміжком в один місяць з метою маніпулювання автоматизованим розподілом судових справ і досягнення розгляду скарги суддею, яка попередньо приймала рішення, що задовольняло інтереси цих заводів", - повідомив адвокат Артем Трекке.

Розгляд скарги заводів Коломойського про заміну неугодної їм судді призначено на 30 липня.