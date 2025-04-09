На заводе Volkswagen в Германии могут начать выпуск военной бронетехники: подробности

Речь идет о предприятии, которое расположено в городе Оснабрюк. По информации издания, завод, с конвейера которого сейчас сходят кабриолеты Volkswagen T-Roc Convertible, может начать выпуск бронированных кабин для военных машин. Сейчас предприятие нерентабельно и его могут продать новому владельцу, которым, по слухам, станет оборонная компания Rheinmetall.

Пока известно лишь то, что Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе, от которого Volkswagen намерен отказаться в рамках стратегии снижения затрат. Потенциальным партнером оборонного концерна по проекту называют компанию MAN, одного из ведущих производителей грузовиков.

Глава Volkswagen Оливер Блюм ранее заявлял, что открыт к рассмотрению возможности запуска на заводе в Оснабрюке производства военно-транспортной техники. Но этому может помешать профсоюз IG Metall, который выступает против выпуска военных машин на автомобильном заводе.

Между тем, единственный серийный кабриолет в актуальной модельной линейке, открытая версия кроссовера T-Roc, пользуется спросом в странах Европы. По итогам 2024 года T-Roc Convertible разошелся тиражом 10,7 тысяч экземпляров. С таким результатом он стал вторым по популярности кабриолетом на европейском рынке, уступив лишь MINI Cooper.