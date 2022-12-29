Заводы Ахметова ежемесячно производят 16 тысяч бронежилетов для ВСУ

Все предприятия бизнесмена Рината Ахметова сегодня работают ради победы Украины, отдав в поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по связям с общественностью и коммуникациям компании SCM Наталью Емченко в интервью Kyiv Post.

"Наша главная цель - победа. Что мы сейчас делаем для нее? Мы уже направили более 4,1 млрд грн на помощь ВСУ, на помощь нашим городам и на гуманитарную помощь всей Украине. Наши бизнесы работают. Мы выплачиваем зарплаты и стараемся сохранить рабочие места. Наши предприятия работают даже вблизи линии фронта. Металлургические комбинаты производят специальную сталь - это примерно 16 тыс. бронежилетов для наших солдат в месяц", - сказала Емченко.

По ее словам, основной фокус для металлургического бизнеса Ахметова сейчас - помощь украинской армии.

"Мы создали специальную инициативу "Стальной фронт", наша команда тесно сотрудничает с ВСУ, чтобы понимать потребности военных и производить продукцию соответственно. Многие фонды покупают экипировку, но у нас другая философия: производить и создавать кастомизированную продукцию. В частности, изготовили специальные защитные капсулы, служащих жильем для наших бойцов на передовой зимой", - отметила она.

Напомним, Ринат Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Зеленским и с первого дня войны находится на Украине.

Предприятия бизнесмена переведены в военный режим работы, обеспечивая ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали.