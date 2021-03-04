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Завод Жеваго конфіскують за борги банку "Фінанси та Кредит"

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 11:35
Завод Жеваго конфіскують за борги банку "Фінанси та Кредит" Фото: Костянтин Жеваго (latifundist.com)
Автор: Олександр Білоус

Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції відкрив провадження щодо стягнення майна компанії "Київський суднобудівний-судноремонтний завод". Завод є майновим поручителем за зобов’язаннями банку банкрута "Фінанси та Кредит".

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомлені, цей завод, як і раніше сам банк "Фінанси та Кредит" пов’язаний з Костянтином Жеваго. Завод є поручителем за зобов'язаннями перед НБУ на загальну суму 4,2 млрд грн.

За даними НБУ, у 2009-2010 роках завод уклав з НБУ договори іпотеки та застави за наданими банку кредитами рефінансування. Таким чином, "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" взяв на себе майнові зобов’язання на загальну суму 4,2 млрд грн.

Оскільки зобов’язання за кредитами не виконані, НБУ звернувся до суду з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку. Суди задовольнили позов НБУ. Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 43 440,9 кв м та рухоме майно, які є власністю ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод". Заставна вартість нерухомого майна складає 354,5 млн грн.

Нагадаємо, у 2015 році Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з НБУ договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні 2020 року Верховний суд України відмовився задовольнити касаційну скаргу Костянтина Жеваго на рішення про стягнення з нього 1,539 млрд гривень боргу в якості поручителя банку "Фінанси та кредит".

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