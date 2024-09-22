Завод в Волчанске стал проблемой для РФ, скоро будут хорошие новости, - бригада "Рубеж"

В частности, он прокомментировал сообщения о том, что накануне оккупационные войска ударили по своим же силам на Агрегатном заводе из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

"Вероятно, они решили облегчить страдания россиян, которые заблокированы на заводе. Я ответа не знаю, не могу залезть в их головы. Но действительно уже не первый раз фиксируются обстрелы Агрегатного завода и прилегающих территорий от самих россиян, так как мы эти обстрелы не наносили", - отметил Черняк.

По его словам, противник до сих пор там остается, но Агрегатный завод стал большой проблемой для россиян.

"Сейчас небольшое количество их там находится, многие из них небоеспособны. У них нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать нехватку воды, еды и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои. Вероятно, скоро будут хорошие новости, в частности об Агрегатном заводе. Если, конечно, россияне не справятся первыми и не уничтожат своих же военнослужащих на его территории", - добавил офицер.