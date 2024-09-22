Завод в Волчанске стал проблемой для РФ, скоро будут хорошие новости, - бригада "Рубеж"

Агрегатный завод в Волчанске (Харьковская область) стал большой проблемой для российских оккупантов. Не исключено, что скоро оттуда поступят хорошие для Украины новости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова офицера бригады "Рубеж" НГУ Владимира Черняка в эфире телемарафона.
В частности, он прокомментировал сообщения о том, что накануне оккупационные войска ударили по своим же силам на Агрегатном заводе из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".
"Вероятно, они решили облегчить страдания россиян, которые заблокированы на заводе. Я ответа не знаю, не могу залезть в их головы. Но действительно уже не первый раз фиксируются обстрелы Агрегатного завода и прилегающих территорий от самих россиян, так как мы эти обстрелы не наносили", - отметил Черняк.
По его словам, противник до сих пор там остается, но Агрегатный завод стал большой проблемой для россиян.
"Сейчас небольшое количество их там находится, многие из них небоеспособны. У них нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать нехватку воды, еды и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои. Вероятно, скоро будут хорошие новости, в частности об Агрегатном заводе. Если, конечно, россияне не справятся первыми и не уничтожат своих же военнослужащих на его территории", - добавил офицер.
Напомним, как сообщил Институт изучения войны (ISW), на прошлой неделе Силы обороны Украины контратаковали в районе Волчанска вблизи паровой мельницы к северу от Агрегатного завода. Это подтверждает оценку аналитиков об украинском продвижении возле завода.
Кроме того, оккупанты в вечернее время пытались доставить подкрепление на автомобильном транспорте, но по ним нанесли огневое поражение. В ответ россияне применили реактивные системы залпового огня по прилегающей к Агрегатному заводу территории, чем нанесли потери своим же подразделениям.
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