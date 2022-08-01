Не залежить від регіону чи мови: якими українці бачать відносини з Росією

Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу.

Порівняно з періодом перед повномасштабним вторгненням (станом на лютий 2022 року) з 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що мають бути закриті кордони з візами і митницями. Натомість з 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за "дружні" відносини між країнами. Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об’єднання в одну державу.

У всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на Півдні і Сході ще в лютому більшість виступали за "дружні" відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і Росією мають бути візи та митниці.

Більшість серед усіх категорій виступають за те, щоб між Україною і Росією були закриті кордони з візами та митницями. Навіть серед російськомовних росіян 52% виступають за закриті кордони, а за "дружні" відносини - 35% (і лише 3% стверджують, що Україні і Росії слід об’єднатися в одну державу).

"Після лютого 2022 року агресивність керівництва Росії і "звичайних" росіян разом із звірствами російської армії поховали і ідею "дружніх" і "зручних" відносин. Не тільки на рівні України в цілому абсолютна більшість вважає потрібними візи та митниці з росіянами, але і у всіх регіонах ця думка абсолютно переважає. Українці незалежно від регіону чи мови прагнуть відгородитися від Росії", - зазначив соціолог КМІС Антон Грушевський.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.