Завысили цены и разворовали бюджет. Строителям Подольского моста в Киеве объявили подозрение

По данным следствия, ущерб бюджету при хищении средств нанесен более чем на 100 миллионов.

Одним из подозреваемых оказался директор коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", директор и председатель наблюдательного совета генподрядной организации, а также руководитель частного предприятия.

Оказалось, что подозреваемые необоснованно завысили объем расходов на проделанную работу и аренду строительной техники.

Предварительно, правоохранители установили, что схема хищения бюджетных средств в особо крупных размерах была организована при строительстве мостового перехода от дамбы Русановских садов до бульвара Перова.

Подозреваемые вносили в служебную документацию недостоверные сведения по аренде привлеченной к строительству техники, а именно: дизельные компрессоры, краны, буровые насосы, буровая установка и т.д.

Подозреваемым грозит от семи до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подольский мост

Строится в Киеве через реки Днепр и Десенко. Он должен соединить раздел с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство мостового перехода было начато в 1993 году (фактически в 2003). Оно неоднократно останавливалось за неимением финансирования, из-за чего дату открытия многократно откладывали. Последняя запланированная дата открытия первой очереди – конец 2023 года.