Завершився ремонт доріг "Сватове-Старобільськ" і "Новоайдар - Старобільськ"

На дорозі Н-26 "Чугуїв-Мілове" повністю було відновлено більш як 100-кілометрову ділянку за маршрутом "Сватове - Старобільськ".

На дорозі Н-21 було повністю відновлено відрізок "Новоайдар - Старобільськ".

За планами "Великого будівництва" на наступний рік, має бути завершено відновлення всього маршруту "Сватове - Старобільськ". Для цього залишилося провести капітальний ремонт 7 км дороги Н-26 між селом Калмиківка та Старобільськом, а також 12-кілометрового відрізка в межах самого Старобільська.

Загальна протяжність доріг державного значення у межах Луганської області становить 1,2 тис. км. З них у ході "Великого будівництва" у 2020 році було відремонтовано 136 км доріг, у 2021-му - 225 км. Наступного року заплановано відновити ще 288 км.

Для порівняння - до початку "Великого будівництва" з 2016 по 2019 роки по всій області ремонти були проведені лише на 44 км.

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